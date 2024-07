Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (287/2024) Pkw-Rennen auf der A7? - Polizei ermittelt gegen zwei Autofahrer, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

A7, Gemarkung Staufenberg und Rosdorf, zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Dreieck Drammetal in Richtung Hannover

Donnerstag, 25. Juli 2024, 18:30 Uhr - 20:30 Uhr

HANN. MÜNDEN / ROSDORF (ms) - Ein BMW M4 und ein VW T-Roc lieferten sich zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover am frühen Donnerstagabend (25.07.2024), in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, allem Anschein nach ein illegales Rennen auf der A7.

Nach ersten Informationen fielen ein silberner BMW M4 und ein beige-grauer VW T-Roc mit ihren auffälligen Fahrweisen zwischen der Anschlussstelle Lutterberg und dem Autobahndreieck Drammetal in Richtung Hannover auf.

Die beiden Pkw überholten sich gegenseitig und andere Verkehrsteilnehmenden rechts und fuhren, insbesondere in der Baustelle bei Hedemünden, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Eine Funkstreife der Autobahnpolizei Göttingen stellte den BMW fest und kontrollierte den 23-Jährigen auf einem Autobahnparkplatz.

Sein mutmaßlicher 22- jähriger Kontrahent konnte wenig später von einer Funkstreife der Autobahnpolizei Hildesheim am Rasthof Hildesheimer Börde kontrolliert werden.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern noch an.

Die Autobahnpolizei Göttingen fragt:

Wer hat am Donnerstagabend, zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, auf der A7 in Richtung Hannover einen silbernen BMW M4 und einen beige-grauen VW T-Roc mit einer auffälligen Fahrweise zwischen Lutterberg und Drammetal beobachtet?

Zeugen und Betroffene werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551 491-6515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell