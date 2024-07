Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (285/2024) Unbekannter PKW beschädigt Zaun an Schule in Hann. Münden - Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bürgermeister-Mecke-Straße, auf Höhe Hausnummer 16

Freitag, 12. Juli 2024, 13:00 Uhr - Montag, 15. Juli 2024, gegen 19:00 Uhr

HANN.MÜNDEN (ms) - Ein unbekannter Pkw beschädigte den Zaun einer Schule in der Bürgermeister-Mecke-Straße in Hann. Münden(Landkreis Göttingen) in der Zeit zwischen Freitag (12.07.24), 13:00 Uhr, und Montag (15.07.24), 19:00 Uhr. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Ersten Erkenntnissen nach wurde der Zaun, welcher um das Schulgelände verläuft, auf Höhe der Hausnummer 16 beschädigt.

Das Schadensbild deutet mutmaßlich auf einen Pkw hin.

Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell