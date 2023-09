Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 250m Kabel gestohlen

Altena (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein ca. 250m langes Kabel, das oberirdisch entlang einer Schutzplanke an der Lüdenscheider Straße verlief. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

