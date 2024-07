Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (289/2024) Nach Brand in Tennis-Vereinsheim in Gieboldehausen - Ursache noch unklar, Polizei Duderstadt ermittelt in alle Richtungen

Göttingen (ots)

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Zwei Tage nach dem Brand in einem Vereinsheim in Gieboldehausen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5832933) gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse zum genauen Auslöser des Feuers. Auch die konkrete Schadenssumme ist noch offen. Die Polizei in Duderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese werden "in alle Richtungen" geführt. Der Brandort an der Totenhäuser Straße ist weiter beschlagnahmt.

Zeugen oder sonstige Personen, die entweder Hinweise zum Geschehen machen können oder am frühen Sonntagmorgen (28.07.24) rund um das Vereinsheim eventuell etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell