Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Kabel gestohlen

Geeste (ots)

Am Freitag gegen 13.08 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Ölwerkstraße in Geeste. Dort entwendeten sie Kabelschrott aus einem Container. Als ein Zeuge dies bemerkte, flüchteten die Täter in einem Pkw in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell