POL-EL: Nordhorn - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Mittwoch zwischen 07:45 und 17:30 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Wilhelmstraße in Bad Bentheim geparkter Opel Meriva in schwarz von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Tag versperrte Zeitweise ein Möbeltransporter im weiteren Verlauf die Wilhelmstraße. Fahrzeuge mussten deshalb wenden und die Wilhelmstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung wieder verlassen. ...

mehr