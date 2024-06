Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Opel beschädigt

Bad Bentheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 07:45 und 17:30 Uhr wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Wilhelmstraße in Bad Bentheim geparkter Opel Meriva in schwarz von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. An dem Tag versperrte Zeitweise ein Möbeltransporter im weiteren Verlauf die Wilhelmstraße. Fahrzeuge mussten deshalb wenden und die Wilhelmstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung wieder verlassen. Aufgrund der vorgefundenen Unfallspuren ist davon auszugehen, dass eines dieser Fahrzeuge beim Vorbeifahren den Opel Meriva beschädigte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell