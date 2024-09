POL-OF: Wohnungseinbruch: Korpulenter Einbrecher mit dunkler Kappe gesucht; Streithähne verursachen Stau auf der Autobahn; Bus kam von Fahrbahn ab; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wohnungseinbruch: Korpulenter Einbrecher mit dunkler Kappe gesucht - Obertshausen

(lei) Ein etwa 1,80 Meter großer, korpulenter Mann wollte am Freitagabend offenbar in eine Wohnung in der Friedhofstraße einsteigen. Kurz nach 21 Uhr hatte der mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Kappe bekleidete Unbekannte versucht, über den Balkon in das Objekt mit 10er-Hausnummer zu gelangen. Eine Bewohnerin bemerkte den Eindringling jedoch und konnte ihn vertreiben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um weitere Täterhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Versuchter Wohnungseinbruch: Weitere Hinweise zu Täter mit "Blaumann" erbeten - Neu-Isenburg

(lei) Erwischt: Ein etwa 40 Jahre alter Einbrecher mit braunen, mittellangen Haaren war am Freitagvormittag in einem Einfamilienhaus in der Mainstraße zugange, nahm jedoch Reißaus, als er bei seinem Vorhaben ertappt wurde. Eine Bewohnerin war gegen 11.40 Uhr nach Hause gekommen, als sie den Unbekannten entdeckte und dieser gerade über die Terrassentür, die er kurz zuvor aufgehebelt hatte, aus dem Haus in Richtung Wald flüchtete. Nach Angaben der Zeugin trug er blaue Kleidung, ähnlich eines "Blaumanns". Ob der Kriminelle Beute nachte, muss noch geklärt werden. Für weitere Täterhinweise ist die Kriminalpolizei Offenbach unter der Hotline 069 8098-1234 erreichbar.

3. Einbrecher-Duo gesucht - Rodgau/Weiskirchen

(lei) Über eine Kellertür sind zwei unbekannte am Freitagabend in ein Einfamilienhaus in der Werrastraße eingebrochen. Gegen 20.50 Uhr, so die bisherigen Feststellungen der Polizei, gelangten sie durch Aufbrechen der Tür in das Gebäude mit einstelliger Hausnummer und durchsuchten es. Das Duo öffnete dann vermutlich von innen die Terrassentür und flüchtete vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Beide Täter waren schlank und jeweils mit einer kurzen Hose, einem Kapuzenoberteil, einer Kappe sowie einem über die Nase gezogenen Schlauchschal bekleidet. Einer führte zudem einen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht nun weitere Zeugen (069 8098-1234).

4. Streithähne verursachen Stau auf der Autobahn: Wer hat die vorausgegangenen gefährlichen Fahrmanöver beobachtet? - A 3/Gemarkung Offenbach

(lei) Der Ort, an dem zwei Männer am Donnerstag einen Streit austrugen, hätte ungünstiger und gefährlicher kaum sein können: Die vielbefahrene Autobahn 3 zum Feierabendverkehr. Doch was war passiert? Die beiden Autofahrer im Alter von 26 und 47 Jahren waren um kurz vor 18 Uhr von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau kommend auf die Autobahn 3 in Richtung Köln aufgefahren. Zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Jüngere den Älteren mehrfach ausgebremst haben, sodass es jeweils beinahe zum Zusammenstoß der beiden Toyotas kam. Schließlich hielt der Ältere im stockenden Verkehr vor dem Jüngeren auf der linken Fahrspur an, stieg aus und ging zu ihm. Anschließend soll er seinen noch im Wagen sitzenden Kontrahenten versucht haben, aus dem Fahrzeug zu ziehen, wobei er den 26-Jährigen leicht verletzt haben soll. Zudem sollen sich beide bespuckt und der 47-Jährige auch die Windschutzscheibe des Autos des 26-Jährigen beschädigt haben, ehe man auf der Fahrbahn auf das Eintreffen der Beamten wartete, die beide kurzerhand von der Schnellstraße herunter auf einen Parkplatz lotsten. Der Rückstau, der sich durch den unnötig dort ausgetragenen Zwist entwickelte, wurde auf mehr als sechs Kilometer geschätzt. Gegen beide wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Streits und der vorausgegangenen Fahrmanöver werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold zu melden.

5. Fußgängerin nach Unfall in Krankenhaus verstorben - Rödermark/Urberach

(fg) Eine 83 Jahre alte Frau, die am Mittwochmorgen an der Einmündung von der Konrad-Adenauer-Straße zur Straße "Im Taubhaus" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5857385) als Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam, ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Bus kam von Fahrbahn ab - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Ein 72-jähriger Busfahrer kam mit seinem Linienbus am Sonntagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der regennassen Hauptstraße ins Schlingern, verlor die Kontrolle und rutschte mit dem Bus gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Hauswand. Durch Gegenlenken versuchte der Fahrer des Busses diesen wieder unter Kontrolle zu bringen, woraufhin der Bus abermals schlingerte und gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Mercedes stieß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 25.000 Euro. Alle Fahrgäste sowie der Busfahrer blieben unverletzt.

7. Radfahrerin durch Fußgänger angehalten und geschubst - Hainburg/Hainstadt

(cb) Eine 31-jährige Radfahrerin war am Donnerstagnachmittag auf dem Bürgersteig der Hauptstraße (120er Hausnummern) unterwegs, als sie von einem älteren Herrn zum Anhalten gezwungen wurde. Der zwischen 60 und 65 Jahre alte und zwischen 1,75 und 1,80 Meter große Mann mit dunklem Haarkranz soll seinen Unmut über die Benutzung des Gehweges durch die Radfahrerin kundgetan haben. Er soll die Zweiradfahrerin gegen 16.30 Uhr an ihrem Rucksack gepackt und festgehalten haben, während er verbal auf sie einredete. Anschließend soll er die Hainburgerin geschubst haben, wodurch diese stürzte und sich leichte Verletzungen am Bein zuzog. Der pöbelnde, kräftige Fußgänger trug ein türkisfarbenes T-Shirt, karierte Bermudashorts sowie braune Sandalen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt, die unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet haben.

8. Wer hat den weißen Clio zerkratzt? - Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro verursachten bislang Unbekannte, als diese den auf einem Parkplatz in der Wallstraße (30er Hausnummern) geparkten Renault Clio zerkratzten. Die Fahrzeugeigentümerin stellte ihren weißen Kleinwagen am Sonntag, den 1. September 2024, gegen Mittag ab. Als der Wagen am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, benutzt werden sollte, musste die Seligenstädterin feststellen, dass das Auto an drei Seiten beschädigt wurde. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

