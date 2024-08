Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Sundern-Allendorf (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr an der Einmündung Plettenberger Straße / Wassermühle in Allendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad und einem VW Golf. Die 36-jährige Autofahrerin aus Sundern missachtete offensichtlich nicht die Vorfahrt eines 17-jährigen Kradfahrers, welcher ebenfalls aus Sundern stammt. Hierbei verletzte sich der 17-jährige leicht an der Hand. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro, das Kleinkraftrad blieb offensichtlich unbeschädigt.(bw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell