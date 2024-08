Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer stürzen im Bikepark

Winterberg (ots)

Am 09.08 zwischen 12.40 Uhr und 13.40 Uhr kam es im Bikepark Winterberg zu zwei unabhängigen Stürzen von Radfahrern. Gegen 12.40 Uhr stürzte ein 15 jähriges Mädchen nach einem Sprung mit dem Rad und verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kassel geflogen werden musste. Gegen 13.40 Uhr stürzte ein 16 jähriger junger Mann. Auch dieser verletzte sich bei seinem Sturz so schwer, dass er ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in das Jung Stilling Krankenhaus nach Siegen geflogen werden musste. In beiden Fällen war die Polizei vor Ort und fertigte entsprechende Unfallberichte.

