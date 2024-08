POL-HSK: Fahrradfahrer nach Unfall verstorben

Schmallenberg (ots) - Zwischen dem 01.08.2024, 15:00 Uhr und dem 05.08.2024, 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schmallenberg-Winkhausen auf der Straße ,,Am Weidehang" ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse zu möglicher Tatbeute vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in ...

