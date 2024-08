Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Unfall mit Verletztem gesucht

Hallenberg (ots)

Freitagabend kam ein 23-jähriger Autofahrer von der Dorfstraße ab, durchbrach einen Zaun und verunfallte. Gegen 22:30 Uhr war er in Richtung Hallenberg unterwegs, als ihm nach Zeugenaussagen ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Der Unbekannte soll dabei auf der Gegenfahrspur gefahren sein, sodass der 23-Jährige habe ausweichen müssen. Der unbekannte Autofahrer soll seine Fahrt in Richtung Liesen fortgesetzt und sich von der Unfallstelle entfernt haben. Der 23-Jährige aus Allendorf (Eder) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Auto entstand Sachschaden, es war nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Auto in Richtung Liesen machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981 - 90200 zu melden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

