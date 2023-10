POL-MI: Pkw und Radfahrer kollidieren in Fabbenstedt

Minden, Hille (ots) - Am Sonntag und Montag haben zwei Autobrände in Minden und Hille für Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. So meldete man der Polizei am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr kurz vor der Abfahrt zur B 482 einen in Fahrtrichtung Porta Westfalica in Brand geratenen BMW auf der B 65. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr brachten die Flammen des auf dem Seitenstreifen abgestellten SUV schnell unter Kontrolle, sodass um kurz nach 21 Uhr die Vollsperrung in ...

