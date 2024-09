Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mercedes vor Haustür geklaut; Hinweise erbeten: Zwei Reifen zerstochen; Wer sah die Einbrecher in der Autowerkstatt? und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen und Baumaterialien geklaut: Zeugen gesucht - Hanau/Großauheim

(cb) Dreiste Baustellendiebe waren am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Philipp-Heck-Straße (einstellige Hausnummern) zugange und haben aus einem Baucontainer verschiedene Baumaterialien geklaut. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Langfinger zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, auf die Baustelle, hebelten dort gewaltsam einen Baucontainer auf und nahmen ihre Beute mit. Anschließend schlugen die Unbekannten ein Fenster eines Bauwagens ein und stahlen aus diesem einen Bohraufsatz, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Ermittler in Hanau nehmen sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. Wer sah die Einbrecher in der Autowerkstatt? - Schöneck/ Kilianstädten

(cb) Die Ermittler des Einbruchkommissariats in Hanau sind auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise zu einem Werkstatteinbruch zwischen Samstag, 14 und Montagmorgen, 9 Uhr, in der Hanauer Straße im Bereich der 20er Hausnummern geben können. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die bislang unbekannten Täter einen Maschendrahtzaun öffneten, um auf das Werkstattgelände zu gelangen. Dort schlugen sie mehrere Fahrzeugscheiben ein und durchsuchten die abgestellten Autos nach Wertgegenständen. Im Anschluss zerstörten die Ganoven die Eingangstür zur Werkstatt und klauten aus den Räumlichkeiten Fahrzeugschlüssel, Fahrzeugscheine und Kennzeichen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Mercedes vor Haustür geklaut - Langenselbold

(cb) Der Halter eines grauen Mercedes E 300 musste am Dienstagmorgen feststellen, dass Unbekannte seinen Wagen aus der Einfahrt in der Johann-Strauß-Allee (10er Hausnummern) gestohlen hatten. Die Fahrzeugdiebe haben vermutlich das "Keyless-Go"-System überlistet und konnten so den Mercedes in der Nacht gegen 4.25 Uhr vom Grundstück fahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Zur Vorbeugung von Autodiebstählen rät die Kriminalpolizei abermals:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie, wenn möglich, eine abschließbare Garage. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle Ihres Keyless-Go-Schlüssels bis zu Ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können vermeintliche Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Personen beobachten, die Fahrzeuge mit viel Interesse betrachten oder ableuchten.

4. Hinweise erbeten: Zwei Reifen zerstochen - Bad Orb

(cb) Einen Sachschaden von etwa 300 Euro richteten bislang Unbekannte an, als diese zwei Reifen eines weißen Renault Traffic, der auf dem Parkstreifen in der Würzburger Straße (einstellige Hausnummern) parkte, zerstachen. Der Wagen wurde am Samstag, gegen 17 Uhr, dort abgestellt. Die beiden zerstochenen Reifen stellte der Fahrzeugnutzer am Montagmorgen, gegen 5.30 Uhr, fest. Die Polizei in Bad Orb nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach, 10.09.2024, Pressestelle, Felix Geis

