Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gefälschte Smartphones verkauft

Polizei nimmt Duo nach Zeugenhinweis fest

Rüsselsheim (ots)

Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer müssen sich nach ihrer Festnahme am Freitagabend (6.9.) wegen des Verdachts des Betrugs in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 21 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und gab an, dass er über eine Online-Verkaufsplattform ein originalverpacktes Smartphone erworben hatte. Nach der Zahlung und Übergabe durch zwei Unbekannte stellte er fest, dass es sich um eine Fälschung handelt. Als er ein gleiches Angebot auf der Plattform entdeckte, verständigte er die Polizei. Im Rahmen eines arrangierten Verkaufstreffens in der Nackenheimer Straße nahmen Polizeistreifen den 18- und 20-Jährigen vorläufig fest. Auch bei diesem angebotenen Handy handelt es sich um eine Fälschung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung der beiden Tatverdächtigen in Wiesbaden durchsucht. Hierbei stellten die Einsatzkräfte mehrere Smartphones, Bluetooth-Kopfhörer sowie Verpackungsmaterialien sicher. Am Samstagabend erschien ein weiterer geprellter Käufer bei der Polizeistation Kelsterbach und erstattete Anzeige wegen eines gleichgelagerten Sachverhalts. Wie viele Fälle noch auf das Konto des Duos gehen dürften, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 23 der Kripo in Rüsselsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell