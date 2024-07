Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (18.07.2024) ereignete sich gegen 10.50 Uhr in der Widdumstraße in Darmsheim ein Unfall, bei dem eine 86 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt. Die Frau wollte die Widdumstraße überqueren, als zeitgleich ein 64 Jahre alter Seat-Lenker von der Döffinger Straße kommend die Widdumstraße befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Frau. Die 86-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

