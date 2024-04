Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.04.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Waldbrunn-Oberdielbach: Motorräder aus Werkhalle gestohlen

Aus einer Werkhalle in Waldbrunn-Oberdielbach wurden in der Nacht auf Donnerstag zwei Motorräder gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen gewaltsam über die Gebäuderückseite Zugang zu der Halle in der "Waldbrunner Höhe". Die Täter entwendeten die beiden Motorräder der Marke KTM und transportierten diese vermutlich über den Vordereingang ab. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Waldbrunner Höhe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

