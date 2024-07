Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Unfallflucht auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (18.06.2024) ereignete sich zwischen 10.45 Uhr und 11.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Dagersheimer Straße in Darmsheim eine Unfallflucht. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Einparken einen danebenstehenden VW und hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.

