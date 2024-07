Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Verkehrsunfall auf B 10 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (17.07.2024) gegen 07:10 Uhr auf der Bundestraße 10 auf Höhe Korntal-Münchingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 45-jähriger Audi-Lenker befuhr die Überleitung von der Bundesautobahn 81 auf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart. Beim Einfädeln auf den rechten der beiden Fahrstreifen der Bundesstraße 10 kollidierte er mit einem bislang unbekannten Lkw. Der Fahrer des Lkw hatte mutmaßlich den Audi im toten Winkel nicht wahrnehmen können und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer, zu welchem lediglich bekannt ist, dass dieser eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger lenkte, in Richtung Stuttgart davon. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls und insbesondere der noch unbekannte Sattelzug-Lenker werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352.0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden

