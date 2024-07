Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (17.07.2024) kam es gegen 19:30 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd und der Möglinger Straße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Mazda-Lenker befuhr die Landesstraße 1140 aus Richtung Möglingen kommend in Richtung Ludwigsburg auf dem rechten der beiden Fahrspuren. An der Einmündung zur Möglinger Straße missachtete er mutmaßlich die rote Ampel und fuhr ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren in den Einmündungsbereich ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 83-jährige VW-Lenkerin von der Möglinger Straße ebenfalls in den Einmündungsbereich in Richtung Möglingen ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Mazda nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen, wo er sich im weiteren Verlauf mehrfach überschlug. Durch den Verkehrsunfall erlitten der 72-Jährige Mazda-Fahrer als auch dessen 66-jährige Beifahrerin sowie die 83-jährige VW-Lenkerin leichte Verletzungen. Alle drei Personen kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro.

