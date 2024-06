Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Nörvenich (ots)

In der Eulengasse Im Nörvenicher Ortsteil Eschweiler über Feld brachen bislang Unbekannte am 05.06.2024 in ein Einfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein Nachbar hatte gegen 12:00 Uhr laute Geräusche aus dem Haus gehört. Nachdem ihm das zunächst nicht verdächtig vorkam, entdeckte er etwa eine Viertelstunde später einen schwarzen Pkw auf dem Garagenhof, der anschließend in die Heinrich-Veith-Straße fuhr. Kurz darauf sah er einen Mann der sich, mit einem Karton in der Hand, über einen Feldweg dem Garagenhof näherte. Als der Nachbar den Unbekannten ansprach, flüchtet dieser in Richtung Heinrich-Veith-Straße und stieg dort in den schwarzen Pkw. Anschließend fuhr das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Pkw der Ford Fiesta, älteres Modell mit der Städtekennung Köln handeln soll, in unbekannte Richtung davon. Was genau entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell