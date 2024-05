Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen eines Drogendeliktes - Bundespolizei verhaftet 40-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Dienstagabend (14.05.2024) einen 40-jährigen Belgier, der beabsichtigte, nach Gazipasa/Türkei zu fliegen. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Aachen im November 2023 einen Haftbefehl wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln gegen den im März 2023 rechtskräftig Verurteilten erlassen hatte. Doch der in Belgien lebende Mann konnte seinen Flug in die Türkei antreten, da er die Geldstrafe in Höhe von 400 Euro vor Ort bei der Bundespolizei begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 40 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell