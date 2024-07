POL-LB: Sindelfingen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person kam es am Mittwoch (17.07.2024) gegen 18:00 Uhr auf dem Laiblinger Weg in Schwieberdingen. Eine 68-jährige VW-Lenkerin verlor aus noch unbekannter Ursache aus Richtung Markgröningen kommend in Fachrichtung Schwieberdingen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam in Folge dessen nach links ...

mehr