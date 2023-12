POL-WOB: Einbrüche in Gartenlauben - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots) - Königslutter, OT Rottorf, Kopfweiden 13.12.2023, 09.30 Uh - 10.35 Uhr Schmuck in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte am Mittwochvormittag bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Kopfweiden. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 09.30 Uhr und 10.35 Uhr auf das Grundstück und an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie ...

