Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Unfall an Einmündung: Zwei Leichtverletzte; Rollerfahrer beging mehrere Verstöße; Wer hat den Benz gestohlen?

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Unfall an Einmündung: Zwei Leichtverletzte - Hanau

(fg) Nach einem Unfall am Dienstag auf der Bruchköbeler Landstraße im Bereich der Einmündung zur Schwedenstraße, bei dem insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro entstand und zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 44 Jahre alte Frau war gegen 18.15 Uhr in ihrem weißen Opel Mokka auf der Schwedenstraße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Bruchköbeler Landstraße zu fahren. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigten Mini, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurden der 31 Jahre alte Fahrer sowie die 30-jährige Beifahrerin des Minis leicht verletzt; sie kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 10012-0 auf der Wache der Polizeistation Hanau I.

2. Die eigene Straftat gefilmt und um Kontrolle "gebettelt" - Bad Soden-Salmünster

(spi) Drei mutmaßliche Straftaten und zwei Ordnungswidrigkeiten: Das ist die Bilanz eines 20-Jährigen Rollerfahrers vom vergangenen Sonntag in Bad Soden-Salmünster. Aufgefallen ist der Mann einem Polizeibeamten, der auf seinem Dienstmotorrad in der Bad Sodener Straße unterwegs war. Der Ordnungshüter bemerkte, dass der Helm des "Verfolgers" nicht ordnungsgemäß getragen wurde und er ein Smartphone während des Fahrens so in der Hand hielt, als filme er das vorrausfahrende Polizeimotorrad. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bestätigten sich die beiden genannten Ordnungswidrigkeiten. Hinzu kam, dass der Filmemacher offenbar nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist, das verwendete Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörte und keine entsprechende Versicherung existierte. Auf den 20-Jährigen kommt daher neben den Ordnungswidrigkeiten ein Strafverfahren mit den entsprechenden Tatbeständen zu. Der Schlüssel zum verwendeten Roller wurde selbstverständlich sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

3. Wer hat den Benz gestohlen? - Langenselbold

(spi) Am frühen Dienstagmorgen, um 4.25 Uhr, musste ein Mann den Diebstahl seiner grauen E-Klasse feststellen. Eine Minute später konnte er per App das Fahrzeug noch lokalisieren. Es befand sich in der Plantanenstraße. Danach wurde die Fahrzeugortung wohl durch die Täter deaktiviert. Vorangegangen war die Entwendung aus der Johann-Strauß-Allee (10er-Nummern). Das Fahrzeug befand sich verschlossen auf dem Grundstück des Besitzers. Der Funkschlüssel befand sich im Inneren des Hauses. Nach aktuellen Ermittlungen muss von einer Verstärkung des Funksignals ausgegangen werden, um der Kombilimousine die Anwesenheit des Schlüssels vorzutäuschen. Da ohne echten Schlüssel kein erneuter Motorstart möglich ist, könnten die Täter durch Pausen beziehungsweise Tankvorgänge aufgefallen sein, bei denen der Motor des Fahrzeugs noch lief. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 11.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell