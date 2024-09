Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polo kollidierte mit zwei Bäumen; Zeugensuche nach Baustellendiebstählen; Ärger in Gaststätte

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polo-Fahrer kollidierte mit zwei Bäumen - Hanau

(spi) Zu einem wirtschaftlichen Totalschaden am eigenen Fahrzeug kam es bei einem Alleinunfall am Donnerstagmorgen, gegen 2.30 Uhr. Ein 29-jähriger Mann befuhr mit seinem Polo die Luise-Kiesselbach-Straße, als er in einer Rechtskurve aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Zunächst kollidierte die Fahrzeugfront mit einem Baum. Hierdurch drehte sich der Kleinwagen und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Heck und einem weiteren Baum. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

2. Zeugensuche nach Baustellendiebstählen - Rodenbach

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Stangenstraße Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. In der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr und Mittwoch, 7.20 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt zu einem im Rohbau befindlichen Einfamilienhaus, indem sie durch eine Öffnung im Mauerwerk stiegen. Ebenfalls über Nacht waren auch in der Marsstraße Langfinger zugange. Diese Tat wurde ebenfalls am Mittwochmorgen zur Anzeige gebracht. Die Höhe des Schadens und das genaue Stehlgut dort muss jedoch noch erhoben werden. Die zuständige Polizei in Hanau prüft nun einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

3. Ärger in Gaststätte: Geldbörse nach Gerangel gestohlen und Scheibe eingeschlagen - Bad Soden-Salmünster

(lei) Handy weg und eine kaputte Glasscheibe: So lautet das Ende eines Vorfalls, der sich am späten Mittwochabend in einer Sportsbar am Rathausplatz zugetragen hat und der die Polizei auf den Plan rief. Ausgangspunkt des Ganzen waren mehrere Notrufe, die bei den Beamten kurz nach 22 Uhr eingingen. Drei unbekannte Männer hatten zuvor in dem Lokal offenbar Zoff mit einem 38-Jährigen. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem das Trio versuchte, nach dem Mann zu schlagen. Einer der drei Angreifer nahm sich dabei das zwischenzeitlich auf dem Boden liegende Handy des 38-Jährigen, ehe sie flüchteten. Beim Verlassen der Gaststätte zertrümmerte einer von ihnen zudem eine Scheibe (geschätzter Schaden etwa 1.500 Euro). Die Polizei in Bad Orb ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und bittet um weitere Zeugenhinweise (06052 9148-0).

