POL-SH: Fußball-EM und andere Anlässe: Landespolizei setzt auf verstärkte Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Alkohol und Drogen

Kiel (ots) - Die Landespolizei Schleswig-Holstein trauert um den im Dienst getöteten Kollegen aus Baden-Württemberg. An den Streifenwagen und den Booten der Landespolizei Schleswig-Holstein ist Trauerflor angebracht. Am heutigen Tage um 11.34 Uhr haben sich die Dienststellen und Behörden der Landespolizei am ...

mehr