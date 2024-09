Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Audi Q7 aus Einfahrt gestohlen: Festnahme durch Polizei in Sachsen

Nidderau (ots)

(spi) In der Johann-Peter-Bach-Straße (einstellige Nummern) kam es zwischen Dienstagabend, 23.20 Uhr, und Mittwochmorgen, 06.30 Uhr, zum Diebstahl eines braunen Audi Q7 aus einer Hofeinfahrt. Da die Originalschlüssel sich noch im Eigentum des Fahrzeugbesitzers befinden, muss davon ausgegangen werden, dass die Täter das Funksignal des Schlüssels verstärkten, um das Fahrzeug beschädigungsfrei zu öffnen. Durch eine Streife der Polizei Chemnitz wurde das entwendete Fahrzeug noch am Mittwochmorgen im dortigen Zuständigkeitsbereich gesichtet und in der Folge ein 32-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Offenbach, 12.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

