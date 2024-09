POL-OF: Motorradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt; Radler von Auto angefahren: Unfallverursacher flüchtete und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer kann Angaben zum Wohnungseinbruch machen? - Offenbach

(lei) Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um Zeugenhinweise: Einbrecher hatten sich jüngst in einem Mehrfamilienhaus in der Bernardstraße 5 zu schaffen gemacht. Dort hatten sie die Tür zu einer Wohnung aufgebrochen und daraus Bargeld erbeutet. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen angezeigt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei den Ermittlern zu melden.

2. Motorradfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt- Offenbach

(lei) Ein 53 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in der Senefelder Straße leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen zugezogen, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Der Frankfurter war gegen 16.35 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als ihm ein 64-jähriger Mitsubishi-Fahrer beim Einbiegen in die Senefelder Straße aus Richtung Schreberstraße kommend offenbar die Vorfahrt nahm. Die Folge war ein Sturz des Bikers und leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

3. Hinweise auf Täter nach Hoteldiebstahl liegen vor: Kripo ermittelt - Dreieich

(spi) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.20 Uhr, verschaffte sich ein Mann auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Hotel in der Robert-Bosch-Straße in Dreieich. Sein Ziel war offenbar der Keller, in welchem er die Tür zum Tiefkühllager öffnete, diverse Lebensmittel in eine Box packte und diese an sich nahm. Ebenfalls im Untergeschoss befindet sich der Technikraum. Diese Tür öffnete der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einer mitgeführten Bohrmaschine. Aufgrund der Geräusche wurde ein Mitarbeiter des Hotels aufmerksam und erwischte den Einbrecher auf frischer Tat. Der Dieb flüchtete mit den Lebensmitteln aus dem Gebäude. Seinen mitgeführten Rucksack samt Tatwerkzeug sowie privaten Gegenständen ließ er am Tatort zurück. Er verursachte einen Schaden von etwa 50 Euro und entwendete Lebensmittel im dreistelligen Bereich. Aufgrund der zurückgelassenen Gegenstände, der Angaben des Zeugen sowie weiterer Hinweise, gibt es bereits gute Ermittlungsansätze zum mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen dauern derweil an.

4. Radler von Auto angefahren: Unfallverursacher flüchtete - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Am Mittwochabend ereignete sich an der Kreuzung Heckenweg / Hainer Chaussee eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 18 Jahre alter E-Bike-Fahrer leichte Verletzungen davontrug; der Unfallverursacher, von dessen Auto liegt bis dato keine Beschreibung vor, machte sich einfach in Richtung Sprendlingen davon. Nach den Angaben des 18-Jährigen war dieser gegen 21.50 Uhr auf dem Fahrradweg parallel zur Hainer Chaussee unterwegs. Nach der der Autobahnbrücke in Höhe der Straße "Heckenweg" sei dann ein Auto von rechts herangefahren und habe ihn erwischt. Der E-Bike-Lenker stürzte und zog sich Schürfwunden sowie eine Schädelprellung zu. Die Unfallfluchtgruppe der Polizei hat Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

