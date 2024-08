Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Gartenhütte aufgebrochen, Diebstahl von Fahrrad

Weinstadt-Schnait: Ampel beschädigt und weggefahren

Am Dienstagabend zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer die Lützestraße in Fahrtrichtung Beutelsbach. Hierbei kam er nach rechts auf den Gehweg und streifte eine Fußgänger-Ampel, wobei die Lichtanlage abgerissen wurde. Der Fahrer entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Anstoßhöhe dürfte es sich vermutlich um einen LKW gehandelt haben. Zeugenhinweise zum Fahrer und Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Gartenhütte aufgebrochen

Im Zeitraum von Sonntagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 09:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter das Schloss einer Gartenhütte in der Straße Obere Neuwiese auf. Der Täter gelangte in das Innere der Hütte, entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt (07151 65061) entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht

Am 27.08.2024 im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarz-orangenes Moutainbike der Marke Serious im Wert von ca. 200 Euro am Bahnhof Beutelsbach. Am 24.08. hatte der rechtmäßige Nutzer das Fahrrad am Bahnhof verschlossen abgestellt. Eine Zeugin stellte am 27.08. fest, dass das Fahrrad um 180 Grad gedreht war und das ursprüngliche Schloss durch ein Zahlenschloss des Täters ersetzt war. In o. g. Zeitraum entwendete der Täter das Fahrrad schließlich. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Verbleib des Fahrrads oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weinstadt unter der Rufnummer 07151 65061 zu melden.

