Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Golf-Fahrer versucht vor Polizeikontrolle zu fliehen - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Golf, der auf einem Parkplatz in der Priestergasse abgestellt war, wurde am Dienstag zwischen 11 Uhr und 16:30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise auf den unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer, der einen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro hinterlassen hat, nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Zapfsäule beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat eine Zapfsäule der Tank- und Rastanlage Ellwanger Berge West beschädigt. Am Montag zwischen 14 Uhr und 14:15 Uhr wurde an der Zapfsäule Nr. 8 die Zapfpistole vom Benzinschlauch abgerissen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Dienstagmorgen, 8 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, stiegen bislang unbekannte Vandalen über eine Treppe auf das Vordach des Hörsaals der pädagogischen Hochschule in der Oberbettringer Straße. Hier beschädigten sie mit Steinen die Kunststoffabdeckung einer Lichtkuppel. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Golf-Fahrer versucht vor Polizeikontrolle zu fliehen

In der Vorderen Schmiedgasse, auf Höhe der Leonhardskirche, fiel einer Polizeistreife am Dienstag gegen 22 Uhr ein Fahrzeug auf, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dem Streifenwagen entgegenkam. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und schalteten sofort das Blaulicht sowie die Anhaltesignale ein. Der Fahrer des weißen VW Golf ignorierte diese Anhaltesignale, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr mit aufheulendem Motor über eine für ihn rot zeigende Ampel, auf Höhe eines dortigen Discounters. Weiterhin befuhr der Golf-Lenker die Herlikofer Straße und bog nach links in die Schießtalstraße ein. Dort überholte er in gefährlicher Weise einen vorausfahrenden, bislang unbekannten Lenker eines SUV. Auf Höhe des Freibades erreichte der Golf eine Fahrgeschwindigkeit von über 100 km/h, bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 30 km/h. Letztendlich konnte der 22-jährige Fahrer durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des weißen Golf gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden. Insbesondere wird der bislang unbekannte Fahrer des SUV gebeten, sich zu melden.

Heubach: PKW rammt Geländer

Am Dienstag um kurz vor 22 Uhr fuhr eine 26-jährige Lenkerin eines Mercedes auf ein Geländer eines Parkplatzes in der Klotzbachstraße auf. Hierbei kam das Fahrzeug etwa bis zur Hälfte über das Geländer und hing quasi in der Schwebe. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort kamen, zunächst mittels einer Seilwinde gesichert werden, bevor es letztendlich geborgen werden konnte. Bei dem Unfall wurden zusätzlich eine Laterne sowie der Bordstein beschädigt.

Neresheim: Radfahrer prallt gegen LKW

Ein 37-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag, um kurz vor 16 Uhr, den Gemeindeverbindungsweg von Neresheim-Riegel nach Dossingen. An der Kreuzung Schaffeld erkannte er aufgrund eines Maisfeldes zu spät einen vorfahrtsberechtigten LKW mit Anhänger und prallte seitlich in den Anhänger. Hierbei stürzte er und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell