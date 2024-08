Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle beim Abbiegen

Aalen (ots)

Blaufelden: Gegenfahrerin beim Abbiegen übersehen

Gegen 11:40 Uhr am Dienstagmorgen kam es auf der B290 zwischen Schrozberg und Gerabronn zu einem Unfall. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin fuhr in Richtung Geradbronn, als sie beim Linksabbiegen in die Rosengasse eine entgegenkommende 21-jährige Ford-Fahrerin übersah. Daraufhin kam es zur Kollision, bei welcher ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Crailsheim: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Auf der Goldbacher Straße an der Kreuzung Brandenburger Straße kam es am Dienstagmittag um 12:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger fuhr auf der Goldbacher Straße mit einem Pkw der Marke VW vom Pamiersring auskommend in Richtung Innenstadt, als eine 55-jährige Audi-Fahrerin von der Brandenburger Straße auf die Goldbacher Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Innenstadt einbiegen wollte. Dabei übersah diese den 54-Jährigen und kollidierte beim Einbiegen mit der linken vorderen Fahrzeugseite des VWs. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

