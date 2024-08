Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Unfallflucht, Diebstahl aus Autos

Aalen (ots)

Korb: Außenleuchten von Wohnanlage beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht vom 13. auf 14.08.2024 zwei Außenleuchten einer Wohnanlage im Merlotwegm, indem sie diese abrissen. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag gegen 11:05 Uhr fuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Peugeot die L1127 in Fahrtrichtung Winnenden. Als sich die Geschädigte im Kreisverkehr neben der dortigen Waschanlage befand, kam ein schwarzer Mercedes-Benz SUV von der B14 kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Der Fahrer des Mercedes missachtete die Vorfahrt der im Kreisverkehr fahrenden jungen Frau und es kam zum Kontakt beider PKW. Am Peugeot entstand ein Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite, am Mercedes des unbekannten Fahrers wird eine Beschädigung vorne links angenommen. Der schwarze Mercedes könnte Backnanger Zulassung gehabt haben. Der Beschuldigte entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Leutenbach. Wer Hinweise zum Fahrer oder zum Unfallfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Leutenbach/Althütte: Mehrere Autos geöffnet und durchsucht

Mutmaßlich in der Nacht von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es in Leutenbach sowie im Ortsteil Nellmersbach zu einer Öffnung und Durchsuchung mehrerer geparkten Autos. Im Ligusterweg wurden ein Daimler-Benz, ein Opel sowie ein Mini Cooper ohne sichtbare Beschädigung geöffnet. Aus einem PKW wurde dabei eine Herrenjacke entwendet.

In Nellmersbach in der Wiesentalstraße wurden ein Peugeot sowie ein Hyundai ebenfalls ohne sichtbare Beschädigung geöffnet. Aus dem Peugeot wurde Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet. Es erscheint denkbar, dass die unbekannten Täter teilweise auch technisches Gerät zur Verstärkung der Funksignale des Fahrzeugschlüssels nutzten, um die Autos zu öffnen. Die Erfahrung zeigt jedoch auch, dass Fahrzeugbesitzer des Öfteren vergessen, ihr Fahrzeug sicher zu verschließen. Die Polizei rät: Vergewissern Sie sich nach Abstellen Ihres Fahrzeugs, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist. Bewahren Sie keine Wertsachen im Auto auf. Seien Sie sich der technischen Möglichkeiten der Täter zur Überbrückung/Verstärkung von Funkschlüsselsignalen bewusst und treffen Sie geeignete Vorkehrungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Rufnummer 07195 969030 entgegen.

Althütte: Auto aufgebrochen

Auf dem Wanderparkplatz in der Sechselberger Straße (L 1119) wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr ein geparkter Pkw Dacia aufgebrochen. Hierzu wurde an dem Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen. Die Täter erbeuteten die im Fahrzeug abgelegten Geldbörsen. Zeugen werden gebeten, sich zur Klärung des Tatgeschehens mit der Polizei in Weissach im Tal unter Tel.07191/35260 zu melden.

