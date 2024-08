Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Murrhardt: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Aalen (ots)

Auf einem Spielplatz im Stadtgarten näherte sich am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr ein Mann fremden Kindern an und berührte diese bei deren Turnübungen. Diese Beobachtungen führten zur Sorge betroffener Eltern, welche sich an die Polizei wandten. Die Kriminalpolizei Waiblingen nahm die Ermittlungen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten keine strafbaren Handlungen festgestellt werden. Die Polizei geht den Hinweisen mit größter Sorgfalt nach, warnt aber vor ungewollter Verbreitung von Panik in sozialen Netzwerken. Durch die vielfache Nutzung von Messenger-Diensten und sozialen Medien werden teilweise falsche Informationen verbreitet, was zu großer Unruhe führen kann. Es ist daher wichtig, dass sich die Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer unmittelbar an die Polizei wenden, wenn der Verdacht besteht, dass ein Kind von einem Unbekannten auf verdächtige Art und Weise angesprochen wurde. Eltern können auch selbst einen wichtigen Beitrag zum Schutz ihrer Kinder leisten: Beugen Sie vor, machen Sie Ihr Kind stark! Wichtig ist, dass Eltern mit ihren Kindern immer wieder über die wichtigsten Verhaltensregeln sprechen, an die sie sich halten sollen, wenn sie alleine unterwegs sind - auch beispielsweise auf dem Schulweg. Kinder sollten keine Angst haben, im Zweifelsfall selbst die Polizei zu rufen. 110 - diese Nummer kennen schon die Kleinsten. Und nicht jeder Verdacht bestätigt sich. Aus langjährigen Erfahrungen wissen wir, dass glücklicherweise in den allermeisten Fällen ein harmloser Sachverhalt zu Grunde liegt. Hinweise zu den aktuellen Vorfällen nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 580-0 entgegen.

