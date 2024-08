Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht - 3 verletzte Personen

Emmelshausen (ots)

Am 11.08.2024 ereignete sich um 18:04 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 206 zwischen Emmelshausen und Gondershausen. Ein gelber Mähdrescher, vermutlich der Marke New Holland, fuhr in Richtung Gondershausen und ragte durch seine Größe über seine Fahrspur hinaus. Hierdurch musste ein entgegenkommender roter PKW ausweichen. Der Pkw geriet ins Schlingern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Der Mähdrescher setze seine Fahrt in Richtung Gondershausen fort ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiliger nachzukommen.

Ein entsprechendes Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich per Email an piboppard@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06742 809-0 bei der Polizeiinspektion Boppard zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell