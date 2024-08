Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Sankt Goar (ots)

Sankt Goar

Zwischen Dienstag, 06.08.2024,17:00 Uhr und Mittwoch,07.08.2024, 10:00 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer(in) mit einem roten PKW den Marktplatz bei der ev. Kirche in Fahrtrichtung Heerstraße. In der Linkskurve an der Kirche touchierte das Fahrzeug die Gebäudefassade der Kirche. Es entstand Sachschaden an der Kirche und dem unfallbeteiligten Fahrzeug. Das Fahrzeugführer verließ mit seinem Fahrzeug die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Ein entsprechendes Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich per Email an piboppard@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06742 809-0 bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

