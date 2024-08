Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Koblenz ST Rübenach (ots)

Am Dienstag, den 13.08.2024 gegen 23:30 Uhr parkt der Geschädigte seinen PKW, einen orangefarbenen Hyundai Kauai, am rechten Fahrbahnrand der Aachener Straße 71 in Koblenz. Am heutigen Tag stellt dieser gegen 11 Uhr einen langgezogenen Kratzer entlang der Beifahrerseite fest.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261-1032910 oder unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse (PIKoblenz2.Wache@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell