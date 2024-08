Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr/Spiegelberg: Nachtrag zur Meldung "Polizeikontrollen legten weitere gravierende Verkehrsverstöße offen"

Aalen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde von der Verkehrspolizei auch der Verkehr an der L 1066 am Ortsausgang von Spiegelberg in Richtung Sulzbach überwacht. Das angenehme Wetter hatte viele Motorräder auf diese Strecke gelockt. Bis in die Abendstunden hinein waren leider viele gravierende Geschwindigkeitsüberschreitungen auf einem Streckenabschnitt festzustellen, bei welchem maximal mit 70km/h gefahren werden darf. Insgesamt müssen 37 Motorradfahrende mit Anzeigen rechnen, die mindestens 21 km/h zu schnell waren. Solche Verstöße werden grundsätzlich mit einem Punkt in Flensburg geahndet. Hiervon waren 14 Motorräder über 41 km/h zu schnell. Von der Verkehrspolizei werden auch fünf Autofahrer zur Anzeige gebracht, die mindestens auch mit einer solchen Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei 41 km/h zu schnell droht den Verantwortlichen neben den Bußgeldern zudem ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Die hohen Geschwindigkeiten bedeuten insbesondere für die "schwächeren Verkehrsteilnehmer" erhöhte Gefahrenpotentiale, mitunter auch im dortigen 70er Bereich, wo es einen parallel verlaufenden Fuß- und Radweg gibt. Der Spitzenreiter war an dieser Stelle mit seinem Zweirad mit 169 km/h unterwegs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell