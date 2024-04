Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Schuppen aufgebrochen/Norden - E-Scooter gestohlen/Norderney - Dachbox vom Auto gestohlen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Schuppen aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in Norden einen Schuppen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 16 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen, der über die Straße Mühlenlohne zu erreichen ist. Sie entwendeten ein schwarzes Fahrrad der Marke Gazelle und einen dazugehörigen Fahrradanhänger. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931 9210.

Norden - E-Scooter gestohlen

Am Dienstag wurde in Norden ein E-Scooter gestohlen. Unbekannte entwendeten das Zweirad neben einer Pizzeria in der Bahnhofstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 19 Uhr bis 21 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 921 entgegen.

Norderney - Dachbox vom Auto gestohlen

Unbekannte Täter haben auf Norderney den Dachträger eines Autos entwendet. Sie montierten die Dachbox ab, die auf einem blauen VW Golf Variant befestigt war. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz in der Mühlenstraße in der Zeit vom 14.04.2024 bis zum 25.04.2024. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norderney unter 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell