Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - In Bäckerei eingebrochen/Aurich - Sachbeschädigung durch Farbe/Wiesmoor - Farbschmierereien/Wiesmoor - Auto zerkratzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - In Bäckerei eingebrochen

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale in der Friesenstraße. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 18.30 Uhr bis Mittwoch, 4.55 Uhr. Personen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

Aurich - Sachbeschädigung durch Farbe

Unbekannte Täter haben in Aurich eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter beschmierten über das Wochenende den überdachten Fahrradstand eines Sportplatzes in der Straße Wallster Loog mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Farbschmierereien

In Wiesmoor haben unbekannte Täter zwei Stromkästen mit Farbe beschmiert. Die Stromkästen stehen entlang der Hauptstraße. Die Tat fiel am Mittwoch auf. Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050.

Wiesmoor - Auto zerkratzt

In Wiesmoor ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein unbekannter Täter zerkratzte auf einem Parkplatz im Heidelberger Weg einen grauen Toyota Cross. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch 16.30 Uhr bis Donnerstag, 9.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

