Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schott - Vom Unfallort geflüchtet/Aurich - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad/Großheide - Im Graben gelandet

Landkreis Aurich (ots)

Upgant-Schott - Vom Unfallort geflüchtet

Am Freitag ist ein Unfallverursacher nach einem Zusammenstoß in Upgant-Schott geflüchtet. Eine derzeit unbekannte Person hat auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Widzel-Tom-Brook-Straße einen Schaden verursacht. Ein dort abgestellter blauer VW Tiguan wurde in der Zeit von 11 Uhr bis 11.30 Uhr im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Die Schäden könnten auch durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter der Telefonnummer 04934 910590 entgegen.

Aurich - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

In Aurich ereignete sich am Dienstag ein Unfall. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 20-jähriger Fiat-Fahrer auf der Johannes-Diekhoff-Straße in Richtung Oldersumer Straße. Im Kreisverkehr übersah der Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 25-jährigen Fahrradfahrer. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Der 25-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Großheide - Im Graben gelandet

Am Dienstag ist ein Auto in Großheide verunfallt. Eine 32-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Hage. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stehen. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell