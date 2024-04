Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen gesucht/Wirdum - Unfall mit vier Verletzten/Lütetsburg - Ohne Versicherungsschutz unterwegs/Aurich - Mit Auto ohne Versicherungsschutz gefahren

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Südbrookmerland. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Roller, besetzt mit zwei dunkel gekleideten Personen und ohne Kennzeichen, auf der Ekelser Straße in Richtung Mühle. Auf dem Weg dorthin hat eine der Personen ein Kind getreten, welches fußläufig auf dem Weg zur Grundschule in Wiegboldsbur war. Das Kind wurde durch den Tritt leicht verletzt. Nach der Tat flüchteten der Rollerfahrer und sein Beifahrer. Die Tat ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Personen, die die Täter gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Südbrookmerland unter 04942 204200 zu melden.

Wirdum - Unfall mit vier Verletzten

In Wirdum hat es Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen gegeben. Ein 33-jähriger Tesla-Fahrer fuhr auf der Loppersumer Straße in Richtung Loppersum. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er gegen 15.10 Uhr in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der 33-Jährige, sowie seine 33-jährige Beifahrerin und ein auf der Rückbank sitzendes Kind wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der 38-jährige Fahrer des LKW zog sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ebenfalls ein Citroen beschädigt, der hinter dem LKW fuhr. Sowohl am Sattelzug als auch am Tesla entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war für über 2 Stunden voll gesperrt.

Lütetsburg - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamte haben am Dienstag in Norden eine E-Scooter-Fahrerin angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen die 17-jährige Fahrerin ein Verfahren eingeleitet.

Aurich - Mit Auto ohne Versicherungsschutz gefahren

In Aurich haben Polizisten am Dienstag einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz des Renault abgelaufen war. Gegen den 57-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell