POL-AUR: Norden - Überstand fängt Feuer

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Zeugen nach Belästigung gesucht Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntag in Esens ereignet hat. Ein bisher unbekannter Mann hat nach ersten Erkenntnissen gegen 10.40 Uhr am Busbahnhof in der Molkereistraße ein Kind belästigt. Das Kind konnte sich losreißen und flüchten. Der Mann soll im Anschluss mit einem silbernen/grauen Sportfahrrad in ...

