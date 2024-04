Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren/Großefehn - Zeugen nach Unfall gesucht/Wiesmoor - Unfallflucht/Aurich - Unfall

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren

Ein Autofahrer fuhr am Mittwoch unerlaubt durch Aurich. Polizisten kontrollierten den 49-Jährigen auf der Esenser Straße und stellten fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß. Der Autofahrer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Großefehn - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Mittwoch hat es einen Unfall in Großefehn gegeben. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf dem Moorlager Weg in Richtung Oldendorfer Straße. Kurz vor der Einmündung zur Oldendorfer Straße, gegen 11 Uhr, kam ihm ein derzeit unbekannter weißer Lkw entgegen. Weil dieser Lkw zu weit nach links geriet, musste der 56-Jährige nach rechts ausweichen. Er geriet dabei auf den Grünstreifen und drohte umzukippen. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der andere Lkw-Fahrer in Richtung Brückstraße. Der verunfallte Lkw musste mit einem Kran geborgen werden. Wer Hinweise zu dem unbekannten weißen Lkw oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Großefehn unter der Telefonnummer 04943 925660 zu melden.

Wiesmoor - Unfallflucht

Am Dienstag hat es eine Unfallflucht in Wiesmoor gegeben. Ein unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz einer Artpraxis im Kornblumenweg gegen einen blauen Toyota. Das Auto wurde dadurch im vorderen Bereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Die Tat ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr.

Aurich - Unfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwoch in Aurich gekommen. Ein 47-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Emder Straße in Richtung Aurich. Gegen 8.20 Uhr musste er verkehrsbedingt bremsen. Eine 58-jährige Hyundai-Fahrerin, welche sich hinter dem Ford befand, bemerkte dies zu spät und fuhr dem 47-Jährigen hinten auf. Beide werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden.

