Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss endet in Grünanlage

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.02.2024), gegen 01:00 Uhr, verursachte eine 25-jährige Autofahrerin "Am Weidenschlag" in Ludwigshafen einen Verkehrsunfall. Die 25-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren BMW und kam von der Fahrbahn ab. Schließlich kam sie in einer Grünanlage zum Stehen. Während der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei konnte Atemalkoholgeruch bei der jungen Frau festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. An der Grünanlage entstand durch Beschädigung der dortigen Bepflanzung ein Schaden von etwa 2.000EUR. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 4.000EUR.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehende Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Unfallverursacherin überprüfen.

