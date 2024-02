POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum von Samstag (10.02.2024), gegen 20:00 Uhr, bis Sonntag (11.02.2024),gegen 08:00 Uhr, verkratzte ein bislang unbekannter Täter zwei Autos in der Straße "Am Herrschaftsweiher" in Ludwigshafen. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um einen blauen Ford und einen grauen Mazda. Die Schadenshöhe beträgt jeweils etwa 1000EUR. Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem Fahrzeug kam es ...

