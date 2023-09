PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Wohnungseinbruch+++Schlägerei im Kiosk+++Betrug per SMS-Kontakt+++mehrere Verkehrsunfallfluchten+++Glasflaschen auf Passanten+++Sachbeschädigung durch Graffiti+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

+++Wohnungseinbruchdiebstahl+++ Freitag, 22.09.2023 zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr Friedrichsdorf, Talmühle

Am Freitagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Talmühle in Friedrichsdorf zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich über ein offen stehendes Fenster unerlaubt Zutritt zur Wohnung des 79-jährigen Geschädigten und entwendete aus mehreren Räumen diverse Schmuckstücke im Wert von insgesamt ca. 2000,- EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

+++Schlägerei im Kiosk+++ - Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, sexuelle Nötigung Sonntag, 24.09.2023, 01:40 Uhr Friedrichsdorf, Hugenottenstraße

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Kiosk in der Hugenottenstraße Friedrichsdorf zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Anlass soll gewesen sein, dass ein 47-jähriger, stark alkoholisierter, Mann aus Friedrichsdorf einer 46-jährigen Frau, ebenfalls aus Friedrichsdorf stammend, an die Brust gefasst haben soll. Als ihr 38-jähriger Freund dazwischen ging wurde er von dem Täter mit der flachen Hand gegen die Brust geschlagen. Daraufhin kam es zu einer Rangelei bei welcher der Täter von zwei weiteren, im Kiosk anwesenden Männern (30 und 33 Jahre alt), geschlagen und in den Schwitzkasten genommen wurde. Als die über Notruf verständigte Polizei eintraf, war die Schlägerei nicht mehr im Gange. Es wurden mehrere Zeugen festgestellt und es wurden insgesamt drei Strafverfahren eingeleitet.

+++Betrug per SMS-Kontakt+++ Samstag, 23.09.2023, 20:37 Uhr Friedrichsdorf, Lärchenweg

Eine 58-jährige Frau aus Friedrichsdorf bekam am Samstagabend eine SMS auf ihr Handy. Angeblich habe ihre Tochter eine neue Handynummer und die Frau wurde aufgefordert die angezeigte, neue Nummer, zu speichern und sie über Whatsapp anzuschreiben. Dies tat die die Frau dann auch. Da ihr altes Handy angeblich in die Toilette gefallen sei bräuchte die "Tochter" nun Geld für die Begleichung der Rechnung für das neue Handy. Im weiteren Verlauf überwies die Frau dann 1943,- EUR per Echtzeitüberweisung auf ein per Whatsapp übermitteltes Konto. Erst als eine weitere Aufforderung Geld zu überweisen kam, wurde die Frau stutzig. Die Geschädigte bemühte sich mit ihrer Bank in Verbindung zu treten und die Transaktion aufzuhalten. Ob dies gelang ist bisher noch nicht bekannt.

+++Glasflaschen auf Passanten+++ Freitag, 22.09.2023, 22:10 Uhr Oberursel, Portstraße

Am Freitagabend wurden zwei Passanten, welche fußläufig unterwegs waren, aus einer Personengruppe heraus mit Flaschen beworfen. Dem Vorfall voran ging eine verbale Auseinandersetzung zwischen einer Person aus der Menschenmenge und einem der Geschädigten, welcher im Nachgang noch beleidigt wurde. Verletzt wurde bei den Flaschenwürfen niemand. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg, Tel.: 06172/1200, in Verbindung zu setzen.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Kronberg im Taunus, Parkplatz Opel-Zoo Samstag, 23.09.2023, zwischen 15:45 Uhr und 17:45 Uhr

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Opel-Zoos parkenden Ford Mondeo. Es entstand Sachschaden auf der Fahrerseite des parkenden Ford Mondeo im Bereich des hintern Kotflügels, sowie des Stoßfängers. Der Sachschaden wird auf ca. 3500,- EUR geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin bzw. dessen Fahrzeug liegen nicht vor. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Freitag, 22.09.2023 zwischen 11:30 Uhr und 11:43 Uhr Friedrichsdorf, Industriestraße 12, Parkplatz Aldi-Markt

Am letzten Freitag parkte eine Kundin des Aldi-Marktes Friedrichsdorf ihren grünen BMW Mini Roadster gg. 11:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab und ging einkaufen. Als sie um 11:43 Uhr wieder zu ihre Pkw kam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Schaden wird auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Hinwiese zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

+++Verkehrsunfallflucht+++ Samstag, 23.09.2023, zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr Bad Homburg, Heuchelheimer Straße, Höhe Nr. 151

Am Samstag wurde im Laufe des Tages ein in der Heuchelheimer Straße in Bad Homburg geparkter roter Honda Civic an der Stoßstange vorne rechts von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200 entgegen.

+++Farbschmierereien an Unterführung+++ Samstag, 23.09.2023, 03:24 Uhr Oberursel, Nassauer Straße

Am frühen Samstagmorgen wurden der Polizeistation Oberursel drei vermeintlich männliche Personen gemeldet, welche an der Unterführung der Nassauer Straße/ Homburger Landstraße einen unfertigen Schriftzug in schwarzer und weißer Farbe anbrachten. Der Schriftzug bildet den Wortbestandteil "Eintrac" (höchstwahrscheinlich von Eintracht) ab. Vom Tatort flüchtig waren vermeintlich - drei männliche Personen - ca. 20 Jahre - maskiert - eine Person mit schwarzem T-Shirt und heller Jeans Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/6240-0 in Verbindung zu setzen.

+++Sachbeschädigung durch Graffiti+++ Königstein im Taunus, Gerichtsstraße Tatzeit/-raum nicht näher bekannt

Unbekannte Täter beschädigten in einem zurzeit nicht näher bekannten Zeitraum mittels schwarzer Sprühfarbe eine Hauswand in der Gerichtsstraße in Königstein im Taunus. Es handelt es sich um ein ca. 50 cm x 120 cm großes Graffiti in schwarzer Schrift.

Hinweise auf der/die unbekannten Täter liegen nicht vor. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Königstein unter 06174 9266-0 zu melden.

+++Verkehrsunfall Sachschaden+++ Sonntag, 24.09.2023, 03:14 Uhr Friedrichsdorf-Seulberg, K 766 / Gonzenheimer Landstraße

Eine 27-jährige Autofahrerin aus Friedrichsdorf, sowie ihr ebenfalls aus Friedrichsdorf stammender 35-jähriger Beifahrer, kamen am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall mit dem Schrecken davon. Die Autofahrerin befuhr gg. 03:14 Uhr die Gonzenheimer Landstraße aus Richtung Friedrichsdorf kommend in Richtung Seulberg und wollte an der Einmündung zur Vilbeler Straße (K 766) nach links in die Vilbeler Straße abbiegen. Hierbei kam sie beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dort aufgestellten Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von über 11000,- EUR. Verletzt wurde keiner.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell