POL-AUR: Neuschoo - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Wittmund - Betrunkener Fahrradfahrer

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Ihlow - In Bäckerei eingebrochen In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Bäckerei in Ihlow eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Filiale in der Friesenstraße. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten. Die Tat ereignete ...

mehr