Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochmorgen gegen 06 Uhr befuhr eine 37-jährige Mazda-Fahrerin die L2218 von Wolpertshausen kommend. Auf der Cröffelbacher Steige kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte einen Hang hinunter. Das Fahrzeug krachte in zwei Bäume, hierbei wurde die 37-Jährige schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

