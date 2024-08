Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallfluchten, Einbruch, Radfahrer geschlagen, Diebstähle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Weinstadt-Strümpfelbach: Unfall mit drei Verletzten

Ein 54-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr die L1201 von Strümpfelbach in Richtung Aichwald. Aus der Einmündung beim Naturfreundehaus fuhr ein 78-jähriger BMW-Fahrer auf die L1201 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des Opel-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Opel-Fahrer sowie zwei Insassen des BMW leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Im Zeitraum von 26.08.2024, 18:00 Uhr und 27.08.2024, 18:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen Nissan, welcher in der Eberhardstraße geparkt war. Hiernach entfernte er sich von der Unfallstelle. Am Nissan entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Radfahrer geschlagen und bedroht

Am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Fußweg nahe des Spielplatzes an der Brühlwiese zu einem Angriff eines bislang unbekannten Täters auf einen 32-jährigen Radfahrer. Nachdem der Radfahrer nach Passieren des Mannes anhielt, soll ihm dieser unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihn am T-Shirt gezogen haben. Als der Täter hiernach ein Pfefferspray auf den Radfahrer richtete, konnte dieser flüchten. Der Vorfall konnte durch zahlreiche Personen beobachtet werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 Jahre, 170-175cm, normale Statur, kurze schwarze Haare mit leichtem Koteletten-Ansatz, leichter Bartansatz, schwarzes T-Shirt, blaue Jeans, weiße Schuhe (ggf. Nike), schwarze Brust-Umhänge-Tasche. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Unfall mit verletztem Radfahrer

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer fuhr am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr aus einem privaten Parkplatz auf die Straße Untere Lindenstraße ein und übersah hierbei einen von links kommenden 52-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher gegen die linke vordere Fahrzeugseite des Audi prallte und zu Sturz kam. Der Mann trug einen Helm, wurde jedoch leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, am Pedelec in Höhe von ca. 500 Euro. Eigenen Angaben zufolge hatte der Radfahrer Alkohol konsumiert, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Inwieweit dies mit unfallursächlich war, werden die Ermittlungen des Polizeireviers Waiblingen ergeben.

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in Wohnhaus

Als die Bewohner eines Hauses in der Beinsteiner Straße am Dienstagnacht gegen 22:50 Uhr nach Hause kamen, konnte sie einen Einbrecher feststellen, welcher bereits verschiedene Zimmer des Hauses durchwühlt hatte. Der unbekannte Täter hatte sich über die Balkontüre Zutritt zum Haus verschafft. Nach Erkennen der nach Hause kehrenden Bewohner flüchtete der Mann. Trotz fußläufiger Verfolgung durch einen Bewohner gelang dem Einbrecher die Flucht. Der Umfang des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter 07151 65061 entgegen.

Backnang: Trickdiebe entwenden Goldringe

Eine 81-jährige Seniorin wurde am Montag gegen 11 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Sulzbacher Straße von fremden Personen wegen einer angeblichen Spendensammlung angesprochen. Die Senioren gab im Laufe des Gesprächs auch eine kleine Spende, woraufhin eine der Personen sich bei der Seniorin bedankte und ihr die Hand reichte. Mutmaßlich gelang es dem unbekannten Tatverdächtigen hierbei, zwei Goldringe vom Finger abzuziehen. Der Seniorin, die die Tat erst im Nachgang bemerkte, entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Winterbach: Auto mutwillig beschädigt

Am Dienstagabend wurde in der Kelterstraße ein Pkw Ford mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos und verursachten bedeutenden Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Fahrrad entwendet

In der Schloßstraße wurde zwischen Freitag und Samstag ein Fahrrad entwendet, das in einem Gartenhaus stand. Bei dem Rad, das gegen Diebstahl gesichert war, handelt es sich um ein kleines E-Bike (20 Zoll) der Marke Prophete. Tathinweise werden nun von der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 erbeten.

Winnenden: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 9.45 Uhr und 18 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen in der Lise-Meitner-Straße geparkten Pkw Hyundai. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ ca. 4000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell